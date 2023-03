VIDEO ⟩ Lauri Läänemets koalitsioonist: ei saa olla nii, et üks riisub koore ja teised elavad tema armust

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, peaminister Kaja Kallas teatas täna, et alustatakse koalitsioonikõnelusi teie ja Eesti 200-ga. Mis te arvasite enne tänast pressikonverentsi? Oli teil mõttes, et äkki tuleb pakkumine hoopis Isamaale?



Ei, me olime väga rahulikud ja ootasime seda pakkumist. Reformierakond pidi oma arutelud ära tegema.



Ma arvan, et väga mõistlik, et sellise lahenduseni jõuti, sest nii nagu Kaja Kallas ütles - kui selles valitsuses hakkab olema juba kaks parempoolset erakonda Reformierakond ja Eesti 200, siis sinna on vaja ühte vasakpoolset, sest keegi peab seda tasakaalu ka Eestis hoidma. Keegi peab olema see, kes ütleb, et nüüd tuleb rohkem inimeste poole vaadata ja tuleb vaadata selle poole, et Eesti erinevad piirkonnad ei jääks maha. Õnneks on meil rohe- ja kliimateemades ühine nägemus olemas ja seal võibolla nii suuri erinevusi ei ole.



Eile ütles Kaja Kallas, et helistab kõigi erakondade esimeestele ja küsib neilt mingisuguseid küsimusi. Mida ta sotside käest küsis?



Jaa, me rääkisime. Mitte ainult nendest teemadest, mida Kaja Kallas küsis vaid ka nendest teemadest, mida mina sotsiaaldemokraatide poolt küsisin.



Rääkisime maksusüsteemi muudatustest, et meie jaoks on tähtis tegeleda palgavaesuse vähendamisega. Reformierakonna maksumuudatuste ettepanekud on just, et rohkem raha jõukatele. Tõdesime, et seal on suurt väljakutset, aga mulle tundub, et jõudsime sinnamaale, et üht või teistpidi võime jõuda lahenduseni, mis aitab palgavaesust vähendada ja võibolla siis ka mõnda Reformierakonna ideed ellu viima.



On siis sotsid valmis maksupoliitika osas järgi andma?



Kuna me paikneme maksupoliitika nägemustes mõlemad erinevates äärtes, siis peavad kompromisse tegema mõlemad ja siin ei ole võimalik, et ainult üks teeb.



Üks asi, millest veel rääkida on ministriportfellide jaotus. Seda valitsust ei panda enam kokku võrdsuse põhimõttel, aga Eesti 200 sai rohkem mandaate kui sotsid. Kuidas see jaotus peaks hakkama välja nägema? Kas teie olete rahul, kui te saate vähem ministrikohti kui Eesti 200?



Ma arvan, et valitsuse kokkupanemise loogika ja portfellide jaotamise loogika pigem peaks olema see, et lõpuks kõik osapooled on rahul. See on kõige tähtsam, sest üks on see, et võid läbirääkimistel väga võidukas olla aga pärast kui sellel on pikemad tagajärjed ja tulemid, siis ei ole see valitsus nii edukas ka. Igaüks kes seda valitsust kokku paneb, peab seda väga selgelt mõistma, et ei saa olla nii, et üks riisub koore ja teised elavad tema armust. Sotsiaaldemokraadid ei kavatse niimoodi valitsusse minna.



Oleme seda põhimõtet ka Kaja Kallasega arutanud - mitte täpsemalt kohtade arvu - ja ma olen öelnud, et me ei pea vaatama ainult ministriportfelle. Loomulikult võib olla nii, et sotsiaaldemokraadid saavad volinikukoha ja mõne ministrikoha vähem kui täna - see on ka näiteks variant. Aga lõppkokkuvõttes nii riigikogu esimees, volinik kui ka ministrid on positsioonid, mis tuleb korraga otsustada.



Eesti 200 on läinud praegu peale pigem selle retoorikaga, et ollakse Reformierakonnaga nõus ja antakse neile palju järgi. Kuidas sotsid ennast sellises valitsuses tundma hakkavad? Kas tuntakse ennast natukene outsideri või võitlejana?



Kindlasti mitte outsiderina. Mida rohkem Eesti 200 Reformierakonnaga samas taktis mõtleb, seda suurem roll on sotsiaaldemokraatidel hoida Eesti ja ühiskonna mõttes tasakaalu. See ongi missioon, miks me sellesse valitsusse lähme: et hoida tasakaalu, et valitsus ja riik ei kukuks liiga paremale ära. Ehk siis, et inimesed ei saaks rohkem pihta, ei pettuks ja valiks rohkem EKRE-t. See on see, mida sotsid tegema lähevad. Tahame, et igal inimesel oleks võimalus ja kaotajateta ühiskond on meie eesmärk.



Kas sotsid tunnevad, et saate selles valitsuses kõik ära teha mis soovite või saabki see olema pigem see, et annate järgi kahele, kes on omavahel nõus?



Tunded on head, aga tunded ei loe siin midagi enne läbirääkimisi. Kõik, mis on kokku lepitud saame ära teha. Alati koalitsioonivalitsuses on niimoodi, et keegi ei saa ära teha 100 protsenti ja ühiskonna tasakaalu mõttes on jälle see oluline.



Kujutage ette, et kõik erakond saaks kõik ära teha. See keeraks riigi väga uppi. Ma arvan, et kompromissid on väga olulised asjad, sest inimesed on tahtnud ju ka erinevaid asju. See, et ühe ja teise erakonna lubadustest midagi ellu viiakse ja see ka, et midagi mõnikord jääb ellu viimata on ühiskonna tasakaalu mõttes väga oluline.