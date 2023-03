Ratas: juba pühapäeval oli selge, milline koalitsioon tuleb

«Meil olid mõned teemad, mida soovisime Kaja Kallasega arutada ja mida me arutasime. Oli teemasid, kus leidsime ühise positsiooni, ja neid, kus ei leidnud,» meenutas Ratas oma telefonikõnet. Omavahelises vestluses räägitud jutupunkte ei olnud Ratas nõus avaldama, küll aga märkis ta, et on mingid teemad, kus Kesk- ja Reformierakond näevadki asju erinevalt.

Kui suureks peab Ratas tõenäosust, et koalitsioon peab vastu kõik neli aastat? «See oleneb väga sellest, mida koalitsioonilepingus kokku lepitakse ja kas Eesti ühiskond tuleb tulevase koalitsiooni põhimõtetega kaasa. Väga oluliseks peetakse ka seda, kas see majanduslangus, mis tööjõuturule jõuaks 4–6 kuu pärast – mida teeb valitsussektor ja koalitsioon, et sellele võimalikult tugevalt vastu seista, et ei tuleks suurt hulka töötuid ja ettevõtted ei läheks pankrotti,» loetles Ratas. Samuti tõi ta välja tervishoiuteemad, ravijärjekorrad, pensionitõusu, kohalike omavalitsuste abistamise ning julgeoleku.