Henn Põlluaas: meie nägemuses on rahvusriigiga nüüd lõpp

Selline koosseis saab olema esimene täisliberaalne valitsus Eestis. Arvan, et valijad ei kujuta ettegi ega ole selle peale mõelnud, milliseid tagajärgi toob kaasa see, kui riigijuhtimises puudub täielikult tasakaalustav konservatiivne suund. Kindlasti hakkame kohe nägema eri äärmusliberaalsete suundumuste jõulist elluviimist, sealhulgas vihakõne seaduse vastuvõtmist, mis tähendab ju tsensuuri ja nende inimeste suukorvistamist, kes liberaalse agendaga nõus ei ole. Ja ka seda, et majanduslangus, inimeste vaesumine ja ettevõtete pankrotistumine jätkub, sest Reformierakond on ju keeldunud meie majandust aitama ja toetama, see aga vähendab majanduse konkurentsivõimet ja viib katastroofiliste tagajärgedeni. Meie sellist valitsust ei tervita ega pea heaks, ning küllap saavad ka inimesed aru, millise tuleviku nad endale valisid.