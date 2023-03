ANALÜÜS ⟩ Raha ei ole – uue koalitsiooni suurim takistus

«Homme näidatakse meile riigieelarve seisu ja tean juba ette: see on must nagu öö,» viitab ka Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna teemale, mis saab kolme erakonna läbirääkimistel olema kõige keerulisem. Riigirahandus nii eraldivõetuna kui ka hetkeseis – raha lihtsalt pole – hakkab paratamatult sisse jooksma kõikidesse valdkondadesse, mille üle Kaja Kallas, Lauri Hussar ning Lauri Läänemets arutama hakkavad.

Kui valimisööl olid tulemused selgunud ning ilmseks saanud, et Reformierakond on ülekaalukalt võitnud, lisaks kindlustanud endale positsiooni teha koalitsioon kellega tahes, toimus reformierakondlaste jutus üks tähtis pööre. Riigirahandus tuleb korda teha – see lause hakkas korduma. Nädal varem ei julgenud reformierakondlased sellel teemal eriti sõna võtta, sest eeldati, et tuleb jälle üks ebamugav koalitsioon, kus kõik lubavad kõike ja valitsuse kooshoidmiseks on vaja raha külvata. Tegelik olukord lubab reformierakondlastel nüüd ka rahandusteemadel julgemalt mõelda.