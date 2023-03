Nagu lubatud: EKRE vaidlustas e-hääled

«Juhendi järgi luuakse igaks valimiseks server (Ubuntu) algusest peale, paigaldades uuendused jne. Kui kasutada 1,5 aasta vanust serverit, siis pole teada vahepeal sellele ligi pääsenud isikud, kes oleksid võinud seda mõjutada. Kas serverit on vahepeal kasutatud ja milline on uuenduste seis (kas on uuendatud)? Uuendusteta server on turvarisk. Meile teadaolevalt ei ole seda auditeeritud,» alustas Helme kaebust.

«Korraldajad ei ole avalikustanud mingit infot 16. veebruaril prooviläbimisel kasutatud valijarakenduse kohta. Seega ei saa kontrollida, et see on sama mida pakuti perioodil 27. veebruar kuni 4. märts valijatele. Valimistel kasutatud tarkvara autentsuse info avaldamine ei tähenda, et see töötab samamoodi kui audiitori ja vaatlejate juuresolekul tehtud prooviläbimisel 16. veebruaril,» lõpetas ta kaebuse.