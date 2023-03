GALERII ⟩ Koalitsioonikõneluste teisel päeval lahatakse erakondade visioone

Poliitikud on mõista andnud, et pressikonverentsi igapäevaselt nad ei anna. Samuti võib läbirääkimisteks kuluda üksjagu aega ning erinevate teemadeni jõutakse aegamööda, viimaseks neist ministriportfellide jaotus.

Eile alustati riigi rahandusliku seisu ülevaatega. «Ülevaade ütleb, et riik on sellises seisus, et meil on vaja teha reforme erinevates valdkondades,» rääkis Kaja Kallas (RE). Neljapäeval ehk täna alustatakse tema sõnul nö suurest pildist. «Ehk iga erakonna nägemusest riigist ja visioonist, kuhu liikuma peaksime.»