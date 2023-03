VALIMISRADAR ⟩ EKRE tegi tugeva kampaania tulevasele koalitsioonile

EKRE lootis aga, et praeguse halveneva majanduse ja kasvavate hindade tingimustes suudetakse ära tõmmata valijaid kõigilt erakondadelt ja agiteerida valijaskonda, kes on muidu valimistel kõrvale jäänud. Samas näitab valimistulemus, et rahvuskonservatiivide sõnum töötas EKRE kasuks ainult nende tuumikvalijate seas ja pigem tõi varem passiivsemalt valimistel osalenuid valijaid Reformierakonna ning Eesti 200 taha.

Mis nüüd edasi saab?

Valimisudu on nüüd aga lahtunud. Mõneti oodatult nõuab EKRE e-valimiste petuskeemi paljastamist (vt ka Trump 2020) ja mitte-ametliku libraalse tiiva moodustanud Reform, Eesti 200 ja sotsid proovivad luua ametlikku võimuliitu. Samas on aga selge, et valimistel välja kujunenud poliitilised tiivad hakkavad senisest teravamalt parlamendis vastanduma, mistõttu prognoosin, et üldine poliitkultuur nende valimistega ei paranenud.

Vaadates ka möödunud valimiste peamiste vaidlusteemade trendimist, siis on selgelt näha, et domineerisid kaks teemat julgeolek ja majandus. Viimase osas energeetika. Samas jaanuaris ennustasid poliitikud, et majandusdebatt keskendub ennekõike inimeste toimetulekule. Siiski selgub kajastusstatistikast, et näiteks sotsiaal- ja regionaalpoliitika olid pigem teisejärgulised kuivõrd esil.

Need teemavaldkonnad saavad olema Reformierakonnale ja tema ettenähtavatele valitsuspartneritele tõsised komistuskivid, kuna vaid 48 tunni pärast sai selgeks, et riigieelarve on miljardi euroga puudujäägis. See on võimukõneluste avapäevadel toonud meediapilti sõna «kärped» ja valimistulemus on andnud finantskasinust pooldavatele Reformierakonnale ning Eesti 200le mandaadi kärpekääre jõuliselt kasutada.

Siiski peab ennekõike Reformierakond olema ettevaatlik, sest juba aastaid erinevate kriiside räsitud majanduse kontekstis võib liiga jõuline riigikulude kärpimine viia valimiste võitja toetusreitingu kiiresse vabalangusesse. Eriti juhul, kui Reform hakkab kärpeplaanides üle sõitma Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.