Vabariigi valimiskomisjon jättis Vasakpartei kaebuse rahuldamata

Vasakpartei kaebuses märgitakse, et neile tegelikult antud häälte arv ei lange kokku hääletamistulemusega. Kaebajad on seisukohal, et välismaalt hääletanute hääli pole arvesse võetud. Tõenditena esitasid kaebajad valijate saadetud fotod hääletamissedelitest ja e-hääletamisest, kus hääl oli antud EÜVP kandidaadile. Kaebuse kohaselt pole ka usutav, et erakond sai Lasnamäelt nii vähe hääli ja et Reformierakond kogus Põhja-Tallinnas niivõrd palju hääli. Seetõttu soovisid kaebajad häälte korduslugemist või hääletamistulemuse tühistamist.

Vabariigi vValimiskomisjon leidis, et häälte lugemise protokollid ebaõigeid tulemusi ei kinnita ja kaebajad ei ole esitanud veenvaid tõendeid, et häälte lugemise korda oleks rikutud. Komisjon rõhutas oma otsuses, et e-häält on võimalik uuesti hääletades muuta. Ka valimisjaoskonnas on valijal võimalik sedel täita, seda pildistada ja siis rikkuda ning uus sedel küsida. Seetõttu ei ole teada, kas valija pildistatud sedeli ka sellisel kujul valimiskasti laskis. Valimiskomisjon märkis, et osa valijaid võis anda kirjaliku kinnitusega valeteavet, et sihilikult kahjustada valimiste usaldusväärsust. Samuti võisid valijad anda erakonnale valeteavet mingi hüve saamise eesmärgil, kuigi karistusseadustiku § 162 järgi on hüve saamise nimel erakonna poolt hääletamine keelatud. Komisjon lisas, et karistusseadustiku § 166 kohaselt on ettenähtud karistus ka valimistel teise inimese tehtud valikuga ebaseadusliku tutvumise eest.