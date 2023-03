Praegu toimuvad koalitsiooniläbirääkimised on jälle sellised, kus valitsust saab moodustada rahulikult ja rõõmsalt. Laua taga olevatest läbirääkijatest ei tunne keegi ennast kaotajana. Formaalselt on sotsidel küll üks koht riigikogus vähem, aga kuna ootused olid väiksemad ja hirmud suuremad, ollakse lõpuks õnnelikud. «Mulle tundub küll, et meie omadest on kõik rahul. Inimestele meeldib isegi see, et saime Isamaast ühe koha rohkem,» sõnab näiteks sotsiaaldemokraatide asejuht Riina Sikkut.