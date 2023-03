Marina Kaljuranna koha riigikogus võtab Tiit Maran

«Enne valimisi lubasin, et otsustan selle põhjal, millise tulemuse teen ise, millise tulemuse teeb erakond,» jagas Kaljurand esmaspäeval sotsiaalmeedias ja sõnas, et on otsustanud jätkata tööd Euroopa Parlamendis, sest ta arvab, et praeguses seisus on temast seal rohkem abi ja kasu ning ta saab seal Eesti jaoks rohkem teha.

«Mul on väga hea meel, et minu asendusliikmeks saab riigikogus väga väärikas inimene, väga tore inimene. Inimene, kes täiendab sotsiaaldemokraatide ridu just nendel teemadel, mis on meile olulised: keskkond, rohepööre, kliima,» kiitis ta Maranit.

«Minu asendusliikmeks saab Tiit Maran, keda me kõik tunneme loomaaia direktorina, aga keda varsti saame tundma ka riigikogu liikmena. Tiit, mul on sinu üle väga hea meel,» ütles Kaljurand.

Maran kinnitas kolmapäeval ERRile, et on otsustanud minna tööle riigikokku. Küsimusele, mis valdkonnale ta võiks parlamendis keskenduda, vastas Maran, et seda on kindlalt liiga vara öelda, kuid loogiline oleks töö keskkonnakomisjonis.