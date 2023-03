Vabariigi valimiskomisjoni ei veennud EKRE põhjendused kaebetähtaja ennistamiseks

EKRE volitatud esindaja Paul Keres esitas 16. märtsil Vabariigi valimiskomisjonile kaebuse, millega soovis 5. märtsil selgunud Riigikogu valimiste e-hääletamise tulemuse kehtetuks tunnistamist. Ühtlasi taotles kaebaja kaebuse tähtaja ennistamist, sest valimiskaebuse esitamiseks on seaduse järgi aega kuni kolm päeva pärast vaidlustatavat toimingut.

Mõjuva põhjusena kirjeldas kaebaja riigi valimisteenistuselt 13. märtsil saadud teabenõude vastust, millest selgus, et e-hääletamist aitab korraldada Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). Kaebaja hinnangul on e-hääletamise kontrollitavusele ja usaldusväärsusele ohuks, et RIA pakutavale e-valimiskasti hoiustamise teenusele pole välistel osapooltel ligipääsu. Kaebaja hinnangul on riigi valimisteenistus sellise korraldusega seadusevastaselt delegeerinud endale pandud ülesanded.

Vabariigi valimiskomisjon leidis, et kaebus ei ole esitatud tähtaegselt, sest vaidlustatakse toimingut, millest on möödas rohkem kui kolm päeva. Tähtaja ennistamise põhjendusi ei pea komisjon veenvaks. RIA ülesanded e-hääletamise korralduse kohta on kirjeldatud Vabariigi Valimiskomisjoni 3. veebruari 2021. aasta otsuses ja avaldatud Riigi Teatajas.