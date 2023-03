Seda, et väikesed lapsed peaksid saama kodu lähedal õppida - selles osas on meil üksmeel. Koolid on praegu KOVide pidada. Meil oli väga põhjalik vaidlus sel teemal, et meie arusaamad lähevad siin lahku. Just selles võtmes, et koolireformi tuleb ka siis teha. Kui me räägime väikestest lastest, see on üks teema. Kui me räägime alates 7. klassist, seal on vaja hoopis teistsuguseid õpetajaid ja ressursse. Me peaksime vaatama seda pilti tervikuna.