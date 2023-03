Koalitsioonikõnelustel otsustati koolikohustust pikendada

Neljapäeval ja reedel arutlesid Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200 koalitsioonikõnelustel haridus-, keskkonna- ja kliimateemade üle. Ühe kõige olulisema otsusena viimase kahe päeva kõnelustel tõi Kaja Kallas (RE) välja, et loodav koalitsioon plaanib muuta hariduse omandamise kohustuslikuks kuni 18. eluaastani või kutse omandamiseni.

Kallas nentis, et igal aastal kukub haridussüsteemist välja ligi 2000 õpilast, peamiselt poisid, keda sinna süsteemi tagasi saada on väga keeruline. Kui nad aga haridussüsteemist välja kukuvad, on neil kehvem ligipääs tööturule.