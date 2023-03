EKRE liige kritiseerib erakonda: keegi peab ju meie kaotuse tõelised põhjused välja tooma

Ta meenutas, et veel möödunud sügisel küündis EKRE populaarsus 35 protsendini. «Ja siis algas allakäik. Kõigepealt meie ühe juhtfiguuri intervjuu venekeelsele Postimehele. Seada kahtluse alla Ukraina võit sõjas, see mõjus külma dušina eestikeelsele avalikkusele. Võideti 200 vene häält, aga kaotati 20 000 eesti oma,» kirjutas Kuklane.

Üldse leidis Kuklane, et Ukraina teemasse suhtus erakonna ladvik valesti. «Ei adutud, et eestlased elavad Ukraina sündmustele kogu südamest kaasa, selle asemel hädaldati suure põgenike massi üle ja nuteti taga vanu suurtükke ja laskemoona. Samas Kaja [Kallas] käis mööda Euroopat, tagus sõjatrummi ja kogus populaarsust. Ei saadud aru, et Ukraina võit selles sõjas on ka meie võit, mis tähendab pikkadeks aastateks Vene ohu mahavõtmist meie suunal.»