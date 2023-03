Ratas erakonnakaaslastele saadetud kirjas: peame võtma riigikogus opositsiooni liidri rolli

Keskerakonna esimehe sõnul tegi partei olemasolevas situatsioonis tulemuse, mille pealt on võimalik tõusta ning minna järgmistele valimistele favoriidina. «On selge, et nende valimiste põhiteema oli julgeolek ja valimiste fooni määras käimasolev sõda Ukrainas. Eesti Keskerakond on oma sõnumites, põhimõtetes ja väärtustes selgelt ning tugevalt kinnitanud Eesti ja Euroopa seisukohti ning rõhutanud Ukraina toetamise ja abistamise olulisust.»

«Kuigi püüame olla ühendaja, näitavad reitingud, et eesti emakeelega Keskerakonna toetajate protsent on jäänud madalaks. Oma osa mängib siin sõda Ukrainas, aga ka kuvand, mis käib erakonnaga kaasas ning mille osas on erakonnakaaslased tõdenud, et meie sõnumid erineva emakeelega inimestele on paistnud kui kahe tooli peal istumisena. See ei saa nii olla, see pole jätkusuutlik ja peab lõppema. Me ei ole rääkinud erinevat juttu, kuid peame selgemalt defineerima ja sõnastama meie seisukohad küsimustes, mis puudutavad eelkõige vene emakeelt rääkivaid inimesi, kuid mis on olulised mõlemale kogukonnale.»