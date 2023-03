Kristina Kallas tasuta ühistranspordi kärpimisest: eesmärk ei ole piletiraha koguda

Me ju kõik saame aru, et tänane pensionisüsteem Eestis ei ole jätkusuutlik. Esimese samba pensioniga järgmised põlvkonnad väga pikalt välja ei vea. Teise samba pensionireformiga, selle lammutamisega, tehti karuteene kogumispensionite süsteemile. Me arutasime, mida saame täna teha selleks, et kogumispensionite süsteemi soodustada ja tugevdada. Seal on kaks variant: üks - tööandja pension ehk tööandja maksete tegemine teise või kolmandasse pensionisambasse ja selle lihtsustamine ja teine variant oli siis see, et kas uue tööturule tulevad põlvkonnad kas nendele teha kogumispension kohustuslikuks.