Seeder: Isamaa peab oma maine lipu EKRE käest tagasi võtma

Seedri sõnul loodavad nad võita tagasi rahvuslike konservatiivide eestkõneleja lipu, mille EKRE on neilt ära võtnud. «Isamaa on rahvuslik-konservatiivne erakond, kes on lasknud endalt pika aja jooksul kaaperdada rahvuslik-konservatiivse vaate kuvandi ja maine,» ütles ta. «Selle on nüüd suuresti kujundanud EKRE. Oleme nagu lipu ära andnud, aga mitte sisu.»