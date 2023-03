Narva volikogu aseesimees Denis Lartšenko astub tagasi

«Meil puudub praegu volikogus koalitsioon. Seni käivad läbirääkimised, kuid praegu on veel vara öelda, et need oleksid lõppfaasis. Olemas on mitu poliitilist jõudu, sealhulgas uued mängijad, kellega ei ole veel konkreetseid kokkuleppeid, mismoodi asi edasi läheb,» rääkis Lartšenko. «Minu sotsiaalne vastutus on anda oma valijatele signaal, et enne tuleb lõplikult kokku leppida ja pärast seda minna erinevate sammudega edasi,» lisas ta.