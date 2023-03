Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna läbirääkimised on jõudnud rahajuttudeni ning koalitsioonileping on plaanis alla kirjutada 10. aprillil. Milles on läbirääkijad tänaseks juba kokku leppinud – enne, kui rahajutud plaanidele vee peale tõmbavad.