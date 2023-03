Esmaspäeval ja teisipäeval said koalitsioonikõnelejad ülevaateid riigi rahanduslikust seisust. Järjest tulevad välja uued prognoosid ning poliitikud said ülevaate ka eurorahast ja selle kasutamisest. Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et prognoose korrigeeritakse üldiselt allapoole, sest olukord on arvatust raskem. «Sellest lähtuvalt peame ka otsuseid tegema, mis tähendab kindlasti palju raskeid otsuseid,» ütles ta.