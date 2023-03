Riigi IT Keskus soovib piirata riigiametnike TikToki kasutamist

Riigi IT Keskuse direktor Ergo Tars lausus Postimehele, et Eestis hindab iga asutus oma riske ise ning kehtestab vastavad infoturbenõuded. «Riigi Infosüsteemi Amet ei soovita kasutada riigiasutuste tööseadmetes rakendusi, mis ei ole tööks vajalikud ning mille puhul on kahtlus, et need koguvad andmeid, mida võidakse kuritarvitada - näiteks RIA ja ka mõned ministeeriumid on täna juba keelanud töötajate tööseadmetes TikToki kasutamise,» lausus Tars.