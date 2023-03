Raik uue võimuliidu püsimisest Narvas: on põhjust olla mõõdukalt optimistlik

Läinud neljapäeval Narva volikogu uueks esimeheks valitud keskerakondlane Tatjana Stolfat avaldas lootust, et pärast suhtlust [sotsiaaldemokraadist linnapea Katri Raigi] fraktsiooni Narva Tulevik esimehe Vadim Orloviga (RE) saavad uue koalitsioonilepingu teksti põhipunktid tänaseks paberile. Seejärel on võimalik neid juba üksikasjalikumalt arutada. «Vaatame siis, mis on lepingus ja milliseid ettepanekuid partnerid veel teevad,» lisas Stolfat.

Ka Raik kinnitas, et töö koalitsioonilepingu kallal käib, ent ei kippunud sündmustest ette ruttama. «Võimuliidust on vara rääkida. Koalitsioonileping on alles koostamisel. Tänaseks on läbi vaid volikogu esimehe valimised,» sedastas ta Postimehele saadetud kommentaaris.