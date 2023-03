Eesti 200 personaalse riigi idee tundub koalitsioonipartneritele hägune

Endine tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et tema ei tea personaalse riigi ideest suurt midagi. Ta lisas, et Eesti 200 on küll välja käinud märksõnu, kuidas kõik tuleb ümber teha ja konkurentsi suurendada, ent need on vaid sõnad, mille vahele on pikitud ka mõned vanad, ellu viimata jäänud ideed, näiteks kuidas perearst saaks patsiendi paremini eriarstile suunata. «Kuid terviknägemust pole ma seal tuvastanud,» nentis Ossinovski.