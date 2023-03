INTERVJUU ⟩ Urmas Reinsalu: sõda toob välja kõige õilsama kangelaslikkuse

Kui palju läks meie Ukraina partneritele korda meie riigikogu valimiste tulemus?

Neid huvitas tulemus näiteks selles võtmes, et kes saab olema minu ametijärglane. Kui küsimus kõlab, et kas nad tajusid murena, et Eesti kurss võiks muutuda näiteks EKRE võidu korral...

Kas te leiate, et EKRE veel üldse kunagi võiks pääseda sealt, kuhu ta on end on ise maalinud? Seal on vist praegu veel vaid Vasakerakond, Aivo Peterson, Mihhail Stalnuhhin…

Leian, et nad ise on end sinna maalinud ja on hämmastav, et nad nagu ei adugi, kui häbiväärne see on. See tähendab, et neil puudub igasugune moraali- ja perspektiivitaju.

Ja nii-öelda poliitiline kuulmine?