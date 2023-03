Valimistel läbi kukkunud rohelised vahetavad juhid välja

Endine erakonna juhatuse liige Marti Soosaar selgitas Postimehele, et kõik sai alguse tema üleskutsest, et pärast kehva valimistulemust peaks erakonna juhatus tagasi astuma. Tol hetkel oli ta veel ka ise juhatuses ning alguses ei tulnud teistelt juhatuse liikmetelt kiiret vastureaktsiooni. Soosaar astus aga tagasi ning veidi aega pärast seda otsustas ka ülejäänud juhatus sama teha. «Hästi oluline on, et liikmed saavad ise hinnangu anda. Kasvõi personaalselt hinnata, kes juhatuse liikmetest on hästi teinud ja kes pole nii hästi teinud,» sõnas Soosaar.