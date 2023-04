Toetust kaotanud Reformierakond jätkab siiski liidrina

«Iganädalastes tulemustes on erakondliku eelistusega vastajate arv langenud teist nädalat järjest. Arvatavasti jätkab see langemist ka järgmistel nädalatel, kuna valimiste nädala lõpus ajutiselt poliitiliselt aktiivseks muutunud valijad pöörduvad tagasi oma igapäevahoiakute juurde,» rääkis Mölder.

Võrreldes valimistele vahetult järgnenud nädalaga, mis peegeldas veel väga hästi valimistulemust, on Mölderi sõnul näha, et absoluutarvudes on iganädalastes tulemustes toetajaid kaotanud Eesti 200 ja Reformierakond ning juurde on mõnevõrra võitund Keskerakond ja EKRE.

«Kuidas need muutused järgmiste nädalata suhtelistes koondtulemustes kajastuvad, sõltub sellest, kui tugevalt need trendid jätkuvad ning milliseks kujuneb eelistuseta valijate osakaal,» ütles Mölder.

Tema sõnul tundub praegu, et Reformierakond ei suuda oma toetust pikemaajaliselt hoida sellel tasemel, mille nad valimispäevaks saavutasid, ning nende positsioon on nõrgenemas.

«Kuigi uue valitsuse kokkusaamine ja ametisse astumine võib seda olukorda natuke muuta. Positsiooni nõrgenemine peegeldub ka nende viimases nelja nädala koondtulemuses. Samas Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid vähemalt hetkel hoiavad oma suhtelist positsiooni. Oma valimistulemuses pettunud Keskerakond ja EKRE aga on nähtavasti oma positsioone parandamas. Nende nelja nädala koontulemused veel oluliselt muutunud ei ole, kuid iganädalaste tulemuste kaks viimast nädalat on neile toonud kõrgema toetuse kui kaks valimistejärgset nädalat,» rääkis Mölder.

Tema sõnul võib juhtuda, et selleks ajaks, kui uus valitsus astub ametisse, on erakondade toetuse jõujoonud juba märkimisväärselt erinevad võrreldes valimistest. «Kuid see on demokraatliku poliitilise süsteemi paratamatus – loeb see tulemus, mis tehakse valimistel, ning toetus, mis oli kuu aega enne või eriti kuu aega pärast valimisi, enam väga määrava tähtsusega ei ole,» märkis ta.