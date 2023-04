Töövõimetu juhatusega Keskerakonna dilemmad: kas Kõlvart tegi valestardi?

Kui Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas varakult erakonna esimeheks kandideerimisest, siis senine juht Jüri Ratas annab otsusest erakonnakaaslastele teada 15. aprilli volikogul. See – otsusega justkui venitamine – on andnud hoogu erinevatele spekulatsioonidele: kas äkki Ratas ja tema toetajad endiselt loodavad, et volikogu ei toeta kongressi toimumist ning Ratas saab ilma sisevõitluseta jätkata veel ühe aasta erakonnajuhina? Või kui volikogu ikkagi toetab kongressi, siis kas Ratas – mõistes, et erakonnajuhina tal enam lendu ei ole – loobub seepeale kandideerimast?