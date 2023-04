INTERVJUU ⟩ Ligi samasooliste abielust: kõikematvat sõda pole tarvis

Küsimuses on kaheks jaotunud Reformierakonna enda fraktsioon. Nn konservatiivsesse leeri on seni paigutatud mitmekordne minister ja riigikogu liige Jürgen Ligi, kes põhjendas enda näilist skepsist abieluvõrdsuse teemal. Ta tõdeb, et traditsiooniline abielu on hääbumas. «Kõik tahaksid äkki justkui ainult homoabielluda, kuigi peaaegu keegi ei hooli enam abielust,» tõdes Ligi.