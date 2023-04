Põlluaas: Raidi väited tulevad erakonnas kindlasti aruteluks

Venemaa poolt okupeeritud Donetski oblastit ja Mariupolit külastanud Raid kirjeldas Kuku raadiole, et Mariupolis pole olukord üldse nii hull, kui on seni kõlanud ning nn lapseröövidest ehk Venemaale sunniviisiliselt viidud lastest pole seal midagi kuuldud: «Kohapeal olles tuleb üsna täpselt välja see, et meile on aetud suurem määral muud juttu. Teati tõesti ühte inimest, kes olevat Eesti kaudu põgenenud Euroopasse.»