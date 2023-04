VIDEO JA FOTOD ⟩ Kaja Kallas maksutõusust: kulud on liiga suured, et neid ainult kokkuhoiuga klapitada

«Me ei saa elada üle oma võimete, meie tulud ja kulud peavad olema tasakaalus. Viimaste aastate kriisid on viinud meid sinna, et eelarves on suur puudujääk ja me peam seda vähendama. Me saame seda teha kas eelarvekärbete ehk asjade ärajätmisega või maksubaasi suurendamisega,» ütles Kallas.

Tema sõnul katsub koalitsioon kindlasti otsida kohti, kust saab kokku hoida, kuid maksubaasi tuleb ka laiendada.

«Kulutused, mida me peame tegema julgeolekule, oma sotsiaalsüsteemi ülevalhoidmiseks, on liiga suured, et seda ühe kokkuhoiukohaga klapitada,» ütles Kallas.

Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingus on kokku lepitud, et 2024 aastal tõuseb käibemaks kahe protsendi võrra 22 protsendile. 1. jaanuarist 2025 kaob madalama käibemaksu erisus majutusteenuse pakkujatele. 2025. aastal tõstab koalitsioon üksikisiku tulumaksu kahe protsendi võrra.

1. juulist 2024 kehtestab koalitsioon automaksu. Samuti on kavas jätkata tubaka- ja alkoholiaktsiisi tõstmist. Koalitsioonilepingus on see sõnastatud järgmiseks: «Jätkame pahede ja tervisealase riskikäitumise maksustamist, vältides samal ajal piirikaubanduse teket.»

Ka kaotab koalitsioon täiendava maksuvaba tulu laste, abikaasa ning eluasemelaenu intresside eest alates 2024. aastast.