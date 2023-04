Sotsid ja Eesti 200 kiitsid valitsusse minemise heaks

SDE esimees Lauri Läänemets ütles, et valminud lepe on keeruliste ja raskete läbirääkimiste põhjal kokku lepitud kompromiss.

«Kuna meie maailmavaade erineb partnerite omast väga palju, siis oli keeruline saavutada sellist lepet, millega saaksime täiesti rahul olla.» Ta lisas, et riigil seisavad ees keerulised ja valusad otsused, mis on tingitud osaliselt keerulisest majanduslikust ja julgeolekuolukorrast, aga ka varasematel aastatel oluliste otsuste tegematajätmisest.

Selles valitsuses on sotsiaaldemokraatide peamine eesmärk, et igas Eesti nurgas oleks hea elada ning mis kõige olulisem - et inimesed saaksid tehtud töö eest palka, mille eest on võimalik ära elada.