VIDEO ⟩ Kallas: paraku peame ebapopulaarseid otsuseid tegema

Riskides siit ruumist poolpimedana lahkuda, tuletaks meelde möödunud aasta oktoobri lõppu, kui ütlesite riigikogu infotunnis, et maksud ei tõuse. Ometi on see nüüd paratamatus ja teoks saamas. Oskate võib-olla lahti rääkida — miks ja milleks?