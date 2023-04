Danilson-Järg: usaldust on kerge kaotada, aga raske tagasi võita

«Tuleb taas tõdeda, et kurjus ja kadedus pole maailmast kuhugi kadunud. Nii nagu Kristus löödi rahvahulga nõudel risti ilma mingi süüta, nii on täna tõusnud kurjus lastega perede vastu. Kas noor pere peaks nüüd veel uskuma, et laste kasvatamine on väärtustatud, et riigi tugi on püsiv ja sellele saab perekonda luues loota? Loomulikult ei saa.»

Danilson-Järg lisas, et kui mullu oli Eestis viimase saja aasta rekordmadal sündide arv, siis nüüd kukub see ilmselt suisa kuristikku, kust tagasiteed ei pruugigi enam olla. «Usaldust on kerge kaotada, aga raske tagasi võita. Isegi kui peredelt võetu tulevikus taastada, siis usaldust see kohe kindlasti tagasi ei too,» märkis ta.