«Mis [koalitsioonileppes] Ida-Virumaad puudutab on pigem suhteliselt ümmargune ja umbmäärane. Kas on põhjust tuua koalitsioonis eraldi välja, et elukeskkonna parandamiseks kaasatakse arhitekte? See on niivõrd primitiivne, iseenesestmõistetav asi, et seda koalitsioonileppes välja tuua on veider,» ütles Gamzejev.