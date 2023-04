Kallas sai kriitikat Reformierakonna endiselt peasekretärilt kui ka riigiõiguseksperdilt

«Põhiseadus ei luba näiteks maksuküsimusi rahvahääletusele panna. Ja miks – sellepärast, et sa ei saaks mitte kunagi rahvalt jah-sõna sellele, et maksud peavad tõusma. Aga selles mõttes ju läbi lillede seda kõik erakonnad püüdsid öelda,» ütles Kallas.

Kukk kritiseeris Twitteris taolist argumentatsiooni. «Argument, et maksudebatti ei saa pidada, sest põhiseadus ei luba maksuküsimusi rahvahääletusele panna, on hõre. Siin peaks peeglisse vaatama lisaks poliitikutele ka nõudlik valija ja ajakirjandus, et miks katteallikate osas konkreetsust ei nõutud,» leidis Kukk. Ta tõdes, et ehk olnuks aus valimiste eel finantseerimisallikana pakkuda riigikaitsemaksu.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna riigiõiguse õppejõud Paloma Krõõt Tupay sõnas sotsiaalmeedias, et kuigi ta võib nõustuda sellega, et maksud peavad tõusma ja raha ei tule seinast, siis ta ei saa nõustuda sellega, kui peaminister väidab, et põhiseaduses on kirjas, et valimiskampaania ajal ei ole lubatud inimestele tõtt rääkida.