VIDEO ⟩ Kallas eelarvekriisisist: see polnud taevast alla sadanud probleem

Just riigirahakoti kehva seisu tõttu on uus koalitsioon planeerimas mitmeid maksutõuse.

«See [pahameel] on ju arusaadav. Need on kõik väga ebapopulaarsed otsused, aga neid kahjuks pole kuhugi lükata. Selge on see, et maksude tõus pole kunagi populaarne,» kommenteeris Kallas viimastel päevadel tabanud furoori.

Kallas ütles täna hommikul Vikerraadio saates, et valimiskampaania ajal ei saanud maksudebatti pidada, kuna põhiseadus ei luba maksutõstmisi rahvahääletusele panna. See tõi kaasa kriitikat nii endistelt reformierakondlastelt kui ka riigiõigusekspertidelt.

«Ei, ma ei öelnud seda. Ma ütlesin seda, et meil on põhiseaduses öeldud, et maksuküsimusi ei saa panna rahvahääletusele. Sellele on põhjus: inimesed eales ei hääletaks maksutõusude poolt. Just sellel põhjusel on see põhiseadusesse kirjutatud,» selgitas Kallas. «Kui vaatame valimisi, siis kõik rääkisid sellest, et riigirahandus tuleks saada paremasse korda. Jah, see tähendab kärpeid või maksubaasi laiendamist,» rääkis peaminister ning lisas, et seda, milliseid konkreetseid makse ja kui palju peaks tõstma, ei olnud neil valimiste ajal teada.

Varem on Kallas öelnud, et varasem majandusprognoos nägi seda tulevikku ette tunduvalt positiivsemates toonides, kui see praegu on.

Oli siis riigirahanduse kriitiline seis taevast alla sadanud probleem? Ennustasid ju kasvavat puudujääki kõik eelmise aasta majandusprognoosid. «See ei ole taevast alla sadanud. Oleme sellest rääkinud kogu aeg. Kui vaatame Eesti valitsuste eelarveid, siis kuni Reformierakond oli valitsuses, oli eelarve pisikeses ülejäägis või pisikeses puudujäägis. 2016. aastal tuli Jüri Ratase valitsus ja kulud hakkasid suurenema, tulud vähenema ning reservid kulutati ära. Eesti vanarahvas ütleb, et tuleb koguda mustadeks päevadeks. Seda kuni 2016. aastani ka tehti, aga siis headel aegadel need head kogutud reservid kasutati ära. 2020. aasta lõpuks jõudsime kõige sügavamasse auku. Meie valitsused on püüdnud seda parandada. 2021. aastal jõudsime ühe protsendi peale, aga siis tuli energiakriis, Covid oli käimas ja sõda. Need on just need mustad päevad, mis käes on. Seetõttu kõik see ongi väga raske, aga seda lükata kuhugi pole, sest mida kaugemale lükkame, seda keerulisem on.»