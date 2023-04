Värske riigikogulane Tanel Kiik (KE) ütleb uue valitsuse maksupoliitikast rääkides, et Keskerakonna esimene reaktsioon maksude tõstmisele oli sarnane tavainimeste omale. Enne valimisi rõhutasid nii Reformierakond kui ka Eesti 200, et makse tõsta ei tohi. Keskerakond soovis maksudebatti, sest muutusi teha tuleb, olgu selleks astmeline tulumaks või ettevõtete maksustamise küsimused. Kuid Kiige erakonnakaaslastele vastati, et seda vaja ei ole.