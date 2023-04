VIDEO ⟩ Lauri Hussar lubab Eesti korda teha

«Kindlasti tuleb korda teha riigi rahandus, sest viimased viis-kuus aastat on juhitud rahandust viisil, mis ei ole jätkusuutlik. Riigieelarve miinus on täna 4,3 protsenti SKP-st. Kui täna mitte midagi ei tee, siis 35 aasta pärast võib riigi laenukoormus olla 150 protsenti SKP-st. See on selline Eesti, mida me oma lastele pärandada ei taha,» rääkis Hussar.