Eesti 200 ridadest riigikokku jõudnud Kalev Stoicescu sõnab, et maksude tõstmine on riigile lisatuluallikas. Tema sõnul rääkis teatavasti just Eesti 200 enne valimisi, et eelarves on suur auk, kuid erakond ei teadnud, et see auk nii suur on.