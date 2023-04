Riigikogu aseesimeheks valitud Jüri Ratas sai tuge valitsuskoalitsioonilt

Riigikogu staažikaim liige Jürgen Ligi ütles, et tema ei kujuta ette, kuidas saab parlamenti juhtida isik, kes on kuulutanud selle ebaseaduslikuks. «Riigikogu juhtides on Martin Helmel olnud selgeid hetki ja ta on suutnud olla erapooletu, mis ongi selle töö juures kõige tähtsam, kuid on olnud ka hetki, kus ta naudib, kuidas tema erakond vastandab ennast kogu parlamendile,» lisas Ligi.