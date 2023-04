Selles kontekstis ei ole vahet, kas maksutõusu ja kärpeid on vaja või mitte, sest valijate pahameel ja kriitikute nooled tulenevad eeskätt teadmatusest: miks ei räägitud asjadest nii, nagu need on, juba siis, kui bussipaviljonidesse valimisreklaame paigaldati? Miks alles nüüd?