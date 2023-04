OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kristina Kallas: kõigepealt peavad ministrid kärpima hakkama

Valija andis mandaadi riigieelarve kordategemiseks. Valija andis selle mandaadi nii meile kui Reformierakonnale. Meil oli riigi kordategemine kirjas ka programmis. Alustasime koalitsioonikõnelusi teadmisega, et saame riigieelarve korda kärbetega. Kui tuli majandusprognoos, selgus, et kärbetest ei piisa, sest maksulaekumised olid vahepeal vähenenud. See aga tähendab, et 1,7-miljardilisest eelarveaugust lihtsalt kärbetega välja ei tule, niisiis tuli hakata kõike uuesti üle vaatama. Siis tulidki need valusad hetked, kus läbirääkimised muutusid väga keeruliseks, kuna saadi aru, et valimislubaduste täitmise asemel tuleb hoopis kärpima hakata.