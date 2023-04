Isamaa eestseisus: Eestile ei sobi valelik valitsus

Juba Riigikogu valimiste kampaanias keskendusid mitmed erakonnad sisuliste arutelude asemel hirmutamisele. Nüüdseks on selgunud ka selle hirmukampaania põhjus, kuna sisulise debati pidamine oleks sundinud rääkima ka tõsiasjast, et plaan on suurendada oluliselt Eesti inimeste ja ettevõtete maksukoormust. Nüüd väidab loodav koalitsioon, et see on vajalik riigieelarve puudujääkide või kaitsekulutuste lappimiseks. See on vale! Tegelikkuses tekitab Reformierakond ise oma kuluka tulumaksumuudatusega hiiglasliku riigieelarve puudujäägi, mida on plaanis siis hakata üldiste maksutõusudega täitma.