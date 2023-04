Valitsus peab ootama: riigikogus asjad venivad, aga president lendab ära

Riigisekretär Taimar Peterkop lausus, et president võib teoreetiliselt kinnitada valitsuse ametisse ka digitaalselt, aga ametivande andmise ajal riigikogus, peab president kohal olema. Peterkop selgitas, et riigikogu ees kirjutab peaminister alla ametivande tekstile ning riigisekretär fikseerib kogu toimingu kellaaja.

Kõige tõenäolisemalt saab uus valitsus ametisse asuda esmaspäeval. Ratase sõnul on küll võimalik kutsuda riigikogu täiendavaks istungiks kokku veel täna, aga samas ei ole see mõistlik. «Riigikogu peab töötama on kodu- ja töökorra raames, aga ta peab lähtuma ka heast poliitilisest kultuurist ja praktikast. Täiendava istungi kokkukutsumiseks peab olema siiski aega kolm päeva, nii et kõige õigem teha ikka nii, et valitsus annab oma ametvande esmaspäeval.»