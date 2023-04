Akkermann suvisest valitsusest: teadsime, et eelarve läheb väga kreeni, aga pidime edasi minema

Akkermanni jutu järgi andsid peaminister Kaja Kallas ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus Reformierakonna fraktsioonis mõista, et defitsiiti suurendatakse ning pole teada, mis tuludega kaetakse näiteks politseinike palgatõus või perehüvitiste tõus.

«Peaminister (Kaja Kallas), toonane rahandusminister (Keit Pentus-Rosimannus) selle lause fraktsioonis ütlesid ja kõik said aru, et isegi kui leping on kulude poole kreenis väga kõvasti, tuleb selle koalitsiooniga edasi minna ja Reformierakonna valimisplatvormi läks sisse vastutustundliku riigirahanduse lubadus,» sõnas Akkermann.