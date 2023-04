Riigikogulased süüdistasid üksteise võidu peaministrit valetamises

Tõnis Mölder (KE): Enne valimisi ütlesite, et maksud ei tõuse, aga koalitsioonilepingut vaadates tõusevad küll.

Kaja Kallas: 2022. aasta oktoobris sain anda lubadusi ainult selle valitsuse kohta, mis siis oli. Valimiste eel oli meie programmis väga selgelt sees, et esiteks ei tohi me suurendada laenukoormust ja teiseks peame eelarve kulud ja tulud jälle saama tasakaalu.

Kallas: Käibemaksu tõus saab olema kaks protsenti 2024. aastast. See tähendab, et sajaeurose ostukorvi pealt maksate praegu käibemaksu 20 eurot ja siis 22 eurot.

Henn Põlluaas (EKRE): Kõigepealt lükkan ümber teie vale, mis te just äsja Siim Pohlakule ütlesite, et käibemaks tõuseb kaks protsenti. 20-lt 22-le tõus on 10 protsenti, pidage seda meeles.