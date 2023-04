FOTOD ⟩ Keskerakonna erakorralist kongressi ei toimu, Ratas jätkab juhina

Ratas jätkab juhina

«On kolm valikut: kongressi ei toimu; kongress toimub ja tänane esimees kandideerib või kongress toimub ja tänane esimees ei kandideeri. Üks valik langeb ära. Ma olen otsustanud – mina erakonna esimeheks kongressil ei kandideeri. See on raske otsus,» sõnas erakonna juht ja loetles seejärel teisi võimalikke kandidaate Kõlvarti vastu: Jaanus Karilaid, Yana Toom, Tanel Kiik.

Ratas avaldas kõnes kahjutunnet, et ühiskonnale jääb mõistmatuks, mille eest erakond seisab. Ta viitas, et erakond on asutajate ja liikmete nägu: «Kui keegi ei tea või ei oska leida meid programmis, siis tuleb vaadata peeglisse.» Tema sõnul on Keskerakonnal praegu kohustus ja võimalus olla opositsiooni kandev jõud.