Koroonatõendi vastu seisnud abielupaar jäi ringkonnakohtus kaotajaks

Riigi kasuks on koroonapiirangutes 39 jõustunud otsust

Menetluses on olnud kokku 64 kaasust. Enam kui poolte jõustunud lahendite puhul lahkus valitsus kohtuvaidlusest võitjana. 39 riigi kasuks tehtud otsust on juba jõustunud, 14 veel mitte. Ehk nende puhul on kaebajal veel võimalus otsust edasi kaevata. 6 menetlust on veel pooleli ja viie kaasuse puhul on kohus otsustanud riigi kahjuks.

Selle ülevaate hulka ei kuulu politsei-ja piirivalveameti (PPA) ja kaitseväe personalialaseid vaidlused, mis tulenevad asutuse enda käskkirjadest. Halduskohtud ja ringkonnakohtud on teinud lahendeid, milles on leidnud, et PPA-l, Kaitseväel ja Tallinna Kiirabil on puudunud vaktsineerimata isiku suhtes alus nende töölt vabastamiseks. Kohtud on tuginenud erinevatele menetluslikele eksimustele, mis tööandja poolt on töölt vabastamisel ja vaktsineerimise eelduse seadmisel tehtud, mitte sellele, et tööandjate poolt töökohal vaktsineerimise nõuet ei saaks seada või see oleks põhiseadusvastane. Otsused ei ole jõustunud ja kaevatakse edasi.