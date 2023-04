INTERVJUU ⟩ Riisalo: me teeme ühel ajal kaks sammu – kooseluseaduse rakendusaktid ja ka abieluvõrdsus

Riisalo on kindel, et teema tekitab eri arvamusi ja just seetõttu tuleb need asjad ära teha koos – et tüli oleks õhus võimalikult lühikest aega.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles eelmisel nädalal, et SDE ja Eesti 200 rääkisid talle abieluvõrdsusest uusi asju ning see muutis tema senist seisukohta – mis see uus ja huvitav oli?