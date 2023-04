Peaministrid ja valed Eestis

Ent kedagi pettuselt tabada polegi alati nii lihtne – enamasti võib see, mis tundub puhta valena, olla hoopis hästi peidetud pooltõde või siis kehvasti sõnastatud tõde. Igal juhil on selleks oma taktika ja nii on ka Eesti peaministritel aegade jooksul kujunenud välja oma stiil ja oskus, kuidas ebameeldivaid sõnumeid edasi anda.